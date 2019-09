Messina, parcheggio selvaggio sulla rotonda del viale Europa. La riflessione di Gioveni: “Basta con questo scempio”

13 Settembre 2019 13:32

Sosta selvaggia sul viale Europa a Messina, il consigliere Gioveni: “Caro sindaco, basta con questo scempio”

Riportiamo di seguito la riflessione del consigliere Libero Gioveni in merito alla sosta selvaggia sulla rotatoria Zaera sul viale Europa a Messina:

“Come si permettono gli automobilisti messinesi che circolano all’interno della rotatoria Zaera a disturbare la manovra di altri automobilisti mentre tentano di sostarvi con la loro auto?

Il parcheggio all’interno della rotatoria di viale Europa è “sacro e inviolabile”!

Accanto alla rotonda c’è la farmacia, c’è l’ufficio postale, c’è il bar tabacchi, due scuole, prima c’era persino un mercato, c’è il chiosco della granita, una pasticceria, quindi?

Come fai, caro cittadino messinese, a non parcheggiare dentro la rotatoria?? Saresti davvero stupido, o meglio, “NON SARII SCATTRU”!! Facile, no? Ti accosti tranquillamente, se sei bravo al volante non ti occorrerà nemmeno effettuare delle manovre e via: auto parcheggiata (e guai se metti le 4 frecce sennò dai troppo all’occhio!!!), un colpo al telecomando per chiudere la tua autovettura e vai tranquillo a sbrigare le tue cose!

E tu, invece, caro automobilista che vuoi rispettare le regole del codice della strada circolando liberamente dentro la rotatoria di viale Europa (tir permettendo), non imprecare, non ti agitare che ti fa male al cuore, non insultare, non sbatterti le mani in faccia o sul tuo volante mentre ti ritrovi davanti nella tua corsia un’auto senza nessuno alla guida, devi semplicemente abituarti ad avere pazienza, rispettare la volontà di chi, poverino, doveva magari comprare le sigarette o un’aspirina e non poteva rischiare di bruciare qualche caloria facendo due passi a piedi dopo aver trovato un parcheggio regolare nelle vicinanze!

E tu, caro vigile urbano, fai bene a non presenziare nei dintorni di una rotatoria, non si fa! Non è previsto giustamente stare fisso dentro una rotatoria in una città normale!

“Normale”? Ma che parolona è questa? Qui niente è normale, perché già so che lo “scienziato” parcheggiatore seriale dentro la rotatoria che avrà modo di leggere questa mia nota, non farà di certo un esame di coscienza, non si sentirà affatto minimamente in colpa, ma al contrario rivolgendosi al sottoscritto si chiederà: “Ma chi c…. voli chistu?”

E tu, cara Amministrazione, possibile che sei così stupida da non approfittarne?

Visto l’alto numero di parcheggi dentro la nostra cara e ambita rotatoria, perché non istituisci la sosta a pagamento con tanti fiammanti stalli blu dentro?? Sarebbe il giusto modo per fare cassa, anziché fare ricorso all’antipatica multa o al tanto odiato carroattrezzi!

Beh, mi fermo qui scusandomi adesso se torno serio per un attimo!

Caro sindaco, basta con questo scempio!

Parola d’ordine “repressione”, con ogni mezzo o strumento possibile!

Senza “se” e senza “ma”!”.

