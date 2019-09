Vertenza lavoratori Cas: i sindacati si rivolgono al Prefetto di Messina

5 Settembre 2019 18:36

I sindacati chiedono al Prefetto di Messina la convocazione di un tavolo di conciliazione insieme all’assessore Falcone

Dopo la protesta davanti agli uffici del CAS organizzata stamane da CISAL, ORSA e CONFSAL, i sindacati autonomi hanno deciso di chiamare in causa il Palazzo del Governo.

A determinare questa scelta, “il rifiuto della vicepresidente del Consorzio Chiara Sterrantino di incontrare i lavoratori e i dirigenti sindacali”.

Nella nota inviata al Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, i sindacati hanno sottolineato come “la presa di posizione della vicepresidente e il suo rifiuto a un confronto democratico in merito alle assunzioni a tempo determinato degli addetti ai caselli autostradali abbia determinato una forte protesta dei lavoratori contenuta a fatica. Chiediamo quindi l’attivazione di un tavolo di conciliazione con la convocazione non solo dei vertici del CAS ma anche dell’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone”.

