19 Settembre 2019 12:18

Reggina, tifosi in ansia per German Denis, il calciatore argentino ha saltato la gara di Bari e lotta contro gli acciacchi fisici

German Denis non ha ancora avuto modo di incidere sui destini della Reggina. I tifosi amaranto lo hanno acclamato sin dal momento del suo atterraggio all’aeroporto Tito Minniti, ma hanno avuto la possibilità di vederlo giocare solo per uno spezzone di gara contro il Bisceglie. Da quel momento in poi di Denis neanche l’ombra. A causa di problemi fisici infatti il calciatore argentino non è andato neanche in panchina nella trasferta di Bari, terminata con un pareggio ricco di rimpianti.

In vista della prossima gara contro la Vibonese, i tifosi non vedono l’ora di conoscere i destini del Tanque: sarà in campo o meno? Ebbene, sino ad oggi il calciatore si è allenato a parte, lasciando presagire una nuova esclusione in vista dell’incontro di domenica. Denis sta allenandosi per riuscire a sedere in panchina a differenza della gara di Bari, ma sembra davvero improbabile che possa recuperare in modo da essere presente nell’11 titolare. D’altra parte Toscano non ha bisogno di forzare il rientro dell’argentino, dato che sino ad oggi Corazza ha dato ampie garanzie guadagnandosi a suon di gol la riconferma al fianco di Reginaldo.

