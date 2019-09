Vende le figlie per le nozze, in manette bosniaco: arrestato grazie al Codice Rosso

23 Settembre 2019 10:03

L’uomo aveva promesso le figlie in matrimonio in cambio di soldi

La Polizia di Pisa ha arrestato un bosniaco di etnia rom in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere accusato di avere maltrattato, picchiato e segregato le sue figlie. Le due ragazze, una minorenne e l’altra da poco 18enne, si erano fidanzate con uomini diversi dai cugini “prescelti” dal padre, a cui l’uomo le aveva promesse in spose in cambio di soldi. È la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in Italia che applica il reato di induzione al matrimonio introdotto dal Codice Rosso. Le violenze dell’uomo spesso consistevano anche in periodi di segregazione nelle roulotte, dove le ragazze venivano cibate di solo pane e acqua, per impedire che frequentassero i loro fidanzati.

