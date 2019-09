Va a fare la spesa e lascia in auto la figlia di due anni: papà denunciato

21 Settembre 2019 20:21

Lascia la figlioletta di due anni in auto e va a fare la spesa: bimba salvata dai Carabinieri

Tempestivo intervento dei Carabinieri nell’hinterland di Cagliari. Nel pomeriggio un papà 58enne ha lasciato chiusa in auto la figlia di due anni ed è entrato al supermercato per fare la spesa. La bimba è stata soccorsa dai militari e sta bene. Il papà è stato denunciato per abbandono di minore. L’episodio è avvenuto alle due del pomeriggio. L’uomo ha lasciato la sua auto davanti al centro commerciale “Le Vele”, ha chiuso la vettura con all’interno la bimba e si è allontanato. Provvidenziale la segnalazione di alcune persone che si trovavano nel parcheggio e che hanno notato la piccola nel sedile, specialmente alla luce di quanto accaduto pochi giorni fa a Catania, dove un bimbo è morto dopo essere rimasto in auto per 5 ore sotto il sole.

Valuta questo articolo