La denuncia dell’Usb Vigili del Fuoco: “acqua torbida e puzzolente da mesi al distaccamento di Sellia Marina” [VIDEO]

23 Settembre 2019 17:42

La denuncia dell’Usb Vigili del Fuoco: “acqua torbida e puzzolente da mesi al distaccamento di Sellia Marina. Costretti a portare materiale contaminato a casa, il soccorso al limite del collasso”

“Nonostante sono mesi che come USB segnaliamo al dirigente di Catanzaro dei VV.F la situazione dell’acqua potabile al distaccamento di Sellia marina, questi con le fodere di prosciutto agli occhi ed alle orecchie fa finta che il problema non esiste – tanto non è a casa sua !! i dirigenti hanno l’aria condizionata e poltrone soffici. Le immagini sono eloquenti, dai rubinetti del distaccamento esce acqua marrone e puzzolente, colori improponibili – il personale che giornalmente presta il soccorso alla popolazione si vede costretto a SUE spese comprarsi almeno una bottiglia di acqua per l’alimentazione ed esigenze personali del vivere quotidiano”, è quanto scrive in una nota per il Coordinamento Regionale Vigili del Fuoco USB, Antonio Jiritano. “Solo per memoria – prosegue- ricordiamo visto che i VV.F fanno prevenzione per i cittadini – L’acqua potabile per definizione non può essere sporca perché automaticamente diventa non potabile, ovvero non adatta al consumo umano secondo il Decreto Legislativo 31/2001. A ciò si aggiunga che non stiamo parlando di un servizio di istituto normale, in una pubblica amministrazione, dove hai possibilità di assentarsi ed andare a rifocillarti, lavarti da un’atra parte. Stiamo parlando del soccorso tecnico urgente alla popolazione dove anche un minuto di ritardo nelle operazioni può determinare il salvataggio di una vita umana – ma a nessuno importa. Dicevamo oltre a l’acqua per vivere che dobbiamo compraci – personale VVF che lavora per 12 ore continuative – non ha possibilità di lavarsi le mani per consumare un misero panino… non può lavarsi i denti perché puzza – non è possibile fare una doccia rimanendo ore ed ore con il puzzo del fumo sulla pelle e sui dispositivi individuali di protezione. Ma il peggio arriva quando bisogna rientrare nelle proprie abitazioni!! Con “la divisa” sporca di fumo quando il soccorso si svolge nella normalità, – il problema è che, purtroppo gli interventi sono di varia natura: a contatto con il sangue – a contatto con materiale velenoso, contaminato: ovvero materiali tossici che possono portare dei problemi di salute, a breve o a lungo andare – per il personale in servizio. Il fatto è che portare addosso questo “puzzo” questi veleni e questi polveri tossiche nelle vetture private e poi nelle abitazioni con bambini, sta producendo gravosissimi problemi tra il personale, che è pronto ad azioni di protesta in piazza a breve, se permane la situazione attuale. Altra raccomandazione facciamo ai cittadini limitrofi al nostro posto di lavoro che riteniamo siano nelle medesime condizioni, di avvisarci – al fine di unire le lotte dei soccorritori a quella dei soccorsi”, conclude.

Valuta questo articolo