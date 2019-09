Università di Messina: aperte le iscrizioni al master e al corso di perfezionamento in “Social media manager”

4 Settembre 2019 10:15

Iscrizioni aperte ai due corsi del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina

Aperte fino al prossimo 30 settembre le iscrizione al Master di I livello e al Corso di perfezionamento in “Social Media Manager” del DIpartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. Due innovativi percorsi che rispondono alle esigenze di formazione di coloro che si pongono in un contesto sociale e in un mercato del lavoro riconfigurati dalla pervasiva diffusione dei media digitali. Offrono un indispensabile supporto per fronteggiare gli emergenti bisogni professionali necessitati dalla velocità dei cambiamenti sociali e da una realtà fondata sempre più su un’economia digitale.

Nel contesto accennato, le competenze relative alla comunicazione digitale assumono un ruolo di centralità in moltissimi settori: dalla Pubblica amministrazione alla promozione turistica, dalla comunicazione politica alla comunicazione d’impresa.

La gestione strategica della comunicazione digitale richiede quindi conoscenze e competenze che spaziano dalla configurazione del sistema mediale (media mainstream e social media) al modo di operare dei media giornalistici, dalle modalità di scrittura efficace al marketing, dall’etica della comunicazione al diritto dell’informazione. I Corsi si propongono, pertanto, di comporre le giuste coordinate concettuali per definire un approccio adeguato a comunicare efficacemente in un ambiente complesso.

