Unical, progetto Barbiana 2040: il 7 settembre il 1° seminario nazionale a Scarperia nel Fiorentino

4 Settembre 2019 09:55

Unical, progetto Barbiana 2040: sabato 7 settembre, 1° seminario nazionale a Scarperia nel Fiorentino per costituire la rete delle scuole di don Lorenzo Milani

Si terrà sabato 7 settembre presso l’Istituto Comprensivo di Scarperia –San Piero nel Fiorentino il 1° seminario nazionale del progetto Barbiana 2040, nato nell’Università della Calabria l’8 maggio scorso su iniziativa dei docenti Unical Giancarlo Costabile, Luca Parisoli e Antonella Valenti, e di Edoardo Martinelli, allievo di don Milani e coautore della Lettera a una professoressa. L’iniziativa, a cui parteciperanno 150 insegnanti e dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia, sarà introdotta da Giancarlo Costabile del Laboratorio di Pedagogia dell’Antimafia Unical e da Edoardo Martinelli, coordinatore scientifico di Barbiana 2040, mentre i saluti istituzionali saranno portati dalla professoressa Meri Nanni, Dirigente scolastico dell’I.C. di Scarperia-San Piero. Il programma prevede le relazioni di Rita Fumagalli, Dirigente scolastico dell’I.C. “A. Lanfranchi” di Sorisole (BG), e dell’insegnante Rosaria Di Gaetano della stesso istituto, impegnate da tempo nella sperimentazione della metodologia della Scrittura collettiva della Scuola di Barbiana, così come Aida Marrone, Dirigente scolastico dell’I.O. “G. Spataro” di Gissi (CH) che interverrà sulle piccole scuole e la comunità. Al simposio parteciperà anche Fabrizio Lucherini, rappresentante dei genitori della Rete del Mugello (FI). Dopo il dibattito con studenti, genitori, insegnanti e dirigenti iscritti al convegno, le conclusioni dello stesso saranno affidate ad Antonella Valenti, professore di prima fascia presso l’Università della Calabria in Didattica e Pedagogia speciale, e coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Il seminario nazionale si chiuderà nel pomeriggio presso Barbiana, con la visita alla Scuola di don Milani che sarà guidata dagli allievi del Priore: Aldo Bozzolini, Edoardo Martinelli, Nevio Santini e Fiorella Tagliaferri. A Barbiana, sarà costituita la rete delle scuole che aderiscono al progetto scientifico-didattico finalizzato all’attualizzazione pedagogica della metodologia milaniana. Il percorso costituente della rete nazionale ispirata a don Lorenzo Milani si chiuderà il 23 maggio 2020 a Scampia presso la Biblioteca dei Piccoli dell’Officina delle Culture Gelsomina Verde, diretta dall’associazione R-Esistenza Anticamorra, presieduta da Ciro Corona.

Valuta questo articolo