L’Unci si riconferma come rappresentante in seno al consiglio camerale della Camera di Commercio di Reggio Calabria

4 Settembre 2019 11:32

L’Unci Calabria si riconferma come rappresentante in seno al consiglio camerale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, per il settore cooperazione. È dell’otto agosto ’19 il decreto, del Presidente della Giunta Regionale, che sancisce la riconferma del raggiungimento di un traguardo nel quale l’Unci Calabria crede fortemente. “Per le cooperative associate, degnamente rappresentate, per l’intero movimento cooperativo, al quale siamo certi di apportare valore aggiunto, per la Camera di Commercio, al quale continueremo a dare il nostro contributo per l’ottimo operato svolto e le ambiziose strade intraprese”. Queste le parole del Presidente Unci Calabria Serafino Nucera che, certo dei propri numeri e della valenza delle cooperative associate si è ripresentato alla corsa per il seggio senza temere rivali. Diverse le centinaia di cooperative associate ad Unci Calabria rappresentative dei settori più competitivi nella regione, il sociale, l’agricoltura e produzione e lavoro, che costituiscono un tessuto produttivo valido e sempre in incremento sia in termini di servizi resi che occupazionali. Realtà floride, fiore all’occhiello dell’associazione e dell’intero movimento cooperativo che continueranno ad essere degnamente rappresentate. “Si continua il percorso intrapreso anni fa, con basi più solide grazie a cooperative sempre più competitive e capaci di affermarsi nel settore”, afferma ancora Nucera. La cooperazione è una risorsa. L’Unci Calabria lo sa. E questi sono i risultati

