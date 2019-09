Ultimo negli Stadi 2020, tappa anche a Messina: già sold out le date di Milano e Firenze

9 Settembre 2019 16:06

Ultimo in tour negli stadi, tappa al San Filippo di Messina a luglio 2020: già sold out le date di Milano e Firenze

Il tour di Ultimo negli stadi si preannuncia un successo. Per il cantautore, all’anagrafe Niccolò Moriconi, si registrano già sold out le date di Milano e Firenze. La tournée di Ulitmo, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, prenderà il via a giugno 2020 e toccherà otto città a partire dallo stadio Artemio Franchi di Firenze (6 giugno). Tra le date in programma c’è anche lo Stadio San Filippo di Messina, il 15 luglio. Ultimo sarà allo Stadio San Paolo di Napoli, il 13 giugno 2020, poi a Milano (Stadio San Siro, 19 giugno 2020), Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno 2020), Pescara (Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia, 4 luglio 2020), Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio 2020). Dopo la tappa nella città dello Stretto, il cantautore concluderà il tour Roma. La tappa nella Capitale sarà al Circo Massimo, il 19 luglio. Con il tour negli stadi Ultimo devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti Unicef in Mali.

