Ugl Messina, ecco il nuovo reggente segretario aziendale al Cda del Cas

Dopo l’uscita per pensionamento dell’ex esponente del sindacato, trasferitosi ad altra sigla sindacale ricoprendo il ruolo di segretario, l’Unione generale dei lavoratori di Messina darà un nuovo volto alla federazione, impegnandosi, in primis, sul rinnovo contrattuale dei dipendenti del Consorzio

“L’Ugl provinciale e aziendale di Messina continuerà ad insistere sul rinnovo contrattuale dei dipendenti del Cas, rinnovando l’esigenza di un incontro con l’ente. Vogliamo risposte certe ed immediate dal nuovo management, per una situazione ferma ormai da oltre dieci anni”. Così chiede un tavolo per avviare un percorso comune con il Consorzio autostrade siciliane il neo reggente segretario aziendale dell’Ugl Messina al Cda del Cas, Carmelo Letto, nominato proprio ieri mattina.

“Non è plausibile che si invochino, come scusanti per le attese bibliche dei lavoratori, le auspicate trasformazioni del Consorzio in Ente economico non realizzate e probabilmente non realizzabili, come dimostra l’ultima bocciatura dell’emendamento di Giunta regionale, ulteriore tentativo di trasformare il Cas in Ente pubblico economico – spiega il neo segretario reggente – Il rinnovo contrattuale è da realizzare in tempi brevissimi con un percorso condiviso che nulla ha a che vedere con la natura giuridica dell’ente, se non per gli adeguamenti normativi. I lavoratori aspettano da troppo tempo ed è ora di dare loro risposte certe”.

“Dopo la mia nomina ho cercato di valorizzare il gruppo dell’Ugl come una squadra, portandola a collaborare con l’Utl, cosa che non si era mai fatta. Siamo una famiglia, prima che una federazione e diamo valore all’unione, non al singolo”, dichiara il segretario generale territoriale dell’Ugl Messina, Antonino Sciotto, che commenta così l’abbandono dell’ex segretario aziendale.

“Non è che un modo sbagliato di fare sindacato. Non ha accettato il confronto all’interno del gruppo e ha scelto di passare sotto altre bandiere per soddisfare le proprie aspirazioni personali, e non sindacali”.

“Fare sindacato non vuol dire portare a casa tutte le vittorie, ma essere a disposizione dei lavoratori, mettendoci la faccia e dando sempre il massimo”, ha concluso Sciotto.

“Daremo un nuovo volto a questa federazione. Vogliamo concretizzare quello che diciamo e la prima dimostrazione la daremo impegnandoci per i dipendenti del Cas”, ha invece affermato la segretaria provinciale dell’Ugl Messina alla Viabilità e logistica, Anna Sidoti.

