Ubriaco contromano in autostrada: tragedia sfiorata sull’A14

13 Settembre 2019 20:36

L’automobilista aveva un tasso alcolemico 5 volte superiore ai parametri consentiti ed è stato bloccato dagli agenti

Aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore ai parametri consentiti dalla legge l’automobilista che ieri sera ha seminato il panico sull’ A14. L’uomo, poco prima delle 22, si è immesso in autostrada contromano. Si tratta di un 54enne che, fermato dagli agenti, ha raccontato di non essersi neanche reso conto di quello che aveva fatto. L’uomo è stato denunciato dalla Polstrada di Bologna. Gli agenti sono intervenuti a seguito delle segnalazioni di alcuni automobilisti: il 54enne viaggiava contromano fra l’area di servizio Sant’Eufemia Ovest e lo svincolo per la frazione ravennate di Fornace Zarattini. L’auto, una Volkswagen Polo, era danneggiata a causa della collisione contro un guard-rail centrale.

