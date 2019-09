Trova portafogli con 1000 euro e lo riconsegna: “in tanti mi hanno detto che sono stato uno scemo, che avrei dovuto tenermi i soldi, ma io non ci ho pensato per un secondo”

17 Settembre 2019 10:07

La storia di Rocco Corsano che ha trovato un portafogli con 1000 euro e lo ha riconsegnato

Rocco Corsano ha raccontato la storia che lo vede protagonista intervenendo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

La vicenda si svolge in Basilicata: “Ero a Bernalda, un paese in provincia di Matera. Ero appena stato dal sindaco e tornando a casa nella villa comunale su una panchina ho trovato un portafoglio. Erano le 14. Ho aperto il portafoglio, dentro c’erano più di 1000 euro. Sono stato mezzora nella villa aspettando che venisse qualcuno a cercarlo. Poi sono andato in strada, ho visto una pattuglia dei carabinieri, ho fatto cenno, si sono fermati. E’ uscito dalla macchina un maresciallo, gli ho raccontato la storia, ha visto il portafoglio e mi ha detto che conosceva la persona che aveva perso il portafogli. Un giovane rimasto vedovo da poco, che con quei soldi manda avanti i suoi due bambini“.

Alcuni amici di Rocco lo hanno rimproverato: “Alcune persone che conosco mi hanno detto che sono stato uno scemo, che mi sarei dovuto prendere i soldi e andarmene. Me l’ha detto più di qualcuno. Ma io non ci ho pensato nemmeno un secondo. Anzi, sono doppiamente felice sia per il gesto che ho fatto sia pensando alla persona che ne ha beneficiato. Quei soldi a quel ragazzo servono. Ci deve far crescere i figli“.

