A Tropea lo spettacolo “Metti una sera d’estate”

5 Settembre 2019 22:10

“Metti una sera d’estate” è uno spettacolo musicale e d’intrattenimento che si svolgerà a Tropea nella centralissima Piazza Vittorio Veneto Sabato 7 Settembre dalle 21,30 in poi. L’evento sarà condotto da Roxy Colace la disinvolta attrice che ha preso parte a piu’ edizioni della fortunata trasmissione “Made in Sud” di Rai Due. Ospiti della serata saranno Gatto Panceri il cantautore che ha composto brani quali “Vivo per lei”, Mia, Le tue mani, C’è da fare, L’amore va oltre, Un qualunque posto fuori o dentro di te e tante altre, Il gruppo musicale degli Sugarfree la nota band siciliana famosa per aver raggiunto i vertici delle classifiche con Cleptomania, Solo lei mi da’, Scusa ma ti chiamo amore ( colonna sonora dell’omonimo film di Federico Moccia) Ti amo a Milano, Le tue favole ed altre ancora… Fra gli ospiti femminili vi sanno Adela considerata dalla critica una fra le piu’ importanti cantautrice del sud italia interprete di “Marranzanu” che con i suoi brani spazia tra sonorità calabresi e siciliane e la giovanissima Francesca Presto già vincitrice del concorso canoro “Nuovi Talenti Festival” la cui finale si è svolta proprio a Tropea nel maggio 2019. Ospite straordinario da Made in Sud il brillante “Marco Capretti” che farà sorridere con le sue gags. Altri ospiti canori tutti provenienti dal format di Musicalmente show saranno Sha -Niko- Martina Franco- Domizia Bullace E Aurora Pedullà. La serata è organizzata da l’Associazione Musicalmente, dall’Associazione Giovani Tropeani, dalla Fondazione Giuseppe Marino e dall’Associazione Musica e Parole e rientra fra gli eventi realizzati con il contributo del Comune di Tropea nel contesto del periodo dei festeggiamenti della SS.Romania.

