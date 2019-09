Reggina, Tribuna Est quasi del tutto aperta contro il Bisceglie: c’è l’ok del GOS alla terza giornata

7 Settembre 2019 12:24

La Reggina potrà usufruire della Tribuna Est in vista della gara di domani della squadra di Mimmo Toscano contro il Bisceglie

Problemi quasi totalmente risolti per quanto concerne la Gradinata. I biglietti sono finalmente vendibili alla terza giornata di campionato, anche se non ancora per quanto concerne il secondo settore della Tribuna Est, come comunicato questa mattina dal club. “La Reggina comunica che il GOS ha dato parere positivo per l’apertura della Tribuna Est. Vendita libera per il primo e terzo settore, dove potranno accedere anche gli abbonati che hanno sottoscritto la tessera nelle due aree. Accesso solo agli abbonati nel secondo settore. I prezzi dei biglietti“.

Settore Intero Under 14 Curva Sud 10,00 € 6,00 € Tribuna Est 15,00 € 10,00 € Tribuna Ovest 20,00 € 15,00 €

