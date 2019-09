Da Messina a Capo d’Orlando sui “Treni storici del gusto”: alla scoperta delle specialità dei Nebrodi

13 Settembre 2019 16:28

“Treni storici del gusto”: nuova tappa a Capo d’Orlando con partenza da Messina

Per la seconda volta in pochi mesi farà tappa a Capo d’Orlando l’iniziativa dei “Treni storici del gusto 2019“. Si tratta di un progetto realizzato dalla Regione Siciliana in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato e la partnership di Slow Food Sicilia con l’obiettivo di riscoprire, attraverso percorsi tematici, i paesaggi, i monumenti, le tradizioni e le tipicità enogastronomiche della nostra Regione.

Dopo quella del 19 maggio scorso, in coincidenza con la rassegna di Little Sicily, la nuova “fermata” di Capo d’Orlando è programmata per domenica 29 settembre con il “treno dei prodotti nelle terre dei Nebrodi”. Il treno partirà da Messina alle 9 e arriverà a Capo d’Orlando alle 10,10. I visitatori potranno sostare nella città paladina fino alle 14.40 per proseguire fino a Santo Stefano di Camastra, oppure prolungare la sosta fino alle 18.09.

Per coloro che decideranno di fermarsi per l’intera giornata, ci sarà la possibilità di visitare gli stand della “September fest 2019”, esposizione che dal 26 al 29 settembre sarà dedicata anche all’enogastronomia siciliana e che sarà presentata in dettaglio nei prossimi giorni.

“Sono molto lieta che questa iniziativa di grande attrattiva faccia tappa a Capo d’Orlando per ben due volte nel giro di pochi mesi – commenta l’Assessore al Turismo Sara La Rosa. Da subito abbiamo puntato alla valorizzazione delle peculiarità e delle tradizioni siciliane e fare rete è l’unico modo per esaltare in modo organico le caratteristiche del territorio di cui facciamo parte a pieno titolo”.

Valuta questo articolo