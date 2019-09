Travestita da Samara di The Ring terrorizza in passanti: denunciata 30enne in Sicilia

3 Settembre 2019 20:20

Impazza la “Samara Challenge”: 30enne denunciata per procurato allarme in Sicilia

Il fenomeno “Samara Challenge” sta sfuggendo un po’ di mano. Dopo i primi avvistamenti a Catania, lo scherzo goliardico si è diffuso in tutta Italia, ma stavolta a Niscemi non è certo finito nel migliore dei modi. Una trentenne vestita come la protagonista del film horror è stata denunciata dalla polizia per procurato allarme. Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato alla sala operativa del commissariato la presenza nelle strade di una persona travestita da “Samara”. Ieri i poliziotti della squadra investigativa hanno individuato la trentenne.

Valuta questo articolo