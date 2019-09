Tragedia in Sicilia: bimbo di 2 anni muore dimenticato in auto dal papà

19 Settembre 2019 17:43

Tragedia in Sicilia, il piccolo è morto appena giunto all’ospedale Policlinico di Catania

Un bimbo di 2 anni è morto a Catania questa mattina dopo che il padre lo aveva dimenticato in auto per diverse ore. Il piccolo è morto appena giunto all’ospedale Policlinico di Catania. L’uomo, un ingegnere impiegato all’università, questa mattina intorno alle 8 doveva accompagnare il figlio all’asilo, ma evidentemente distratto si è recato direttamente all’università. Qui ha parcheggiato ed è salito in dipartimento. Intorno alle 13, la moglie lo ha chiamato allarmata per non avere trovato il figlio a scuola. Solo in quel momento l’ingegnere si è reso conto della tragedia. Il bambino, già privo di conoscenza, era ancora agganciato al seggiolino dell’auto. Quindi la corsa disperata e inutile all’ospedale. Sul posto è arrivata la polizia che ha prestato il primo aiuto alla coppia.

