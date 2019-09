Tragedia a Giardini Naxos: donna muore schiacciata da un’auto 

13 Settembre 2019 00:58

Tragedia sul lavoro a Giardini Naxos: 49enne impiegata di una società di autonoleggio muore travolta da un’auto

Tragedia sul lavoro a Giardini Naxos. Una donna di 49 anni, A.G, è morta travolta da un’auto. A.G., impiegata di una ditta di autonoleggio, stava per chiudere la saracinesca dell’autorimessa seminterrata presso la quale lavorava. Aveva appena parcheggiato un’auto all’altezza della carreggiata e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe dimenticato di azionare il freno a mano. L’auto improvvisamente si sarebbe messa in movimento: ha imboccato la traversa, travolgendola e schiacciandola contro il cancello senza darle il tempo di scansarsi. Il drammatico incidente è avvenuto in zona Recanati, nei pressi dell’Hotel Naxos Beach. Per la donna, originaria di Fiumefreddo, non c’è stato nulla da fare, le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è morta per le gravi lesioni riportate. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Giardini Naxos e i Vigili del Fuoco del distaccamento Letojanni. Sull’episodio è stata informata l’Autorità Giudiziaria.

Valuta questo articolo