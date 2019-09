Traffico di droga a Torino: sgominata un’organizzazione nel quartiere Vallette, numerosi arresti

10 Settembre 2019 09:10

Traffico di droga a Torino: sgominata un’organizzazione nel quartiere Vallette, 13 arresti. Vedette munite di binocoli segnalavano l’arrivo dei carabinieri

Sgominata un’organizzazione dedita al traffico di droga a Torino. Consegnavano centinaia di dosi cocaina, hashish e marijuana in particolare nel popolare quartiere Vallette, alla periferia nord del capoluogo piemontese, ma anche a domicilio in tutta la città. In quel caso, al costo della droga veniva aggiunta una tassa carburante. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 13 persone, di cui 5 in carcere, 2 ai domiciliari e 6 sottoposti all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

