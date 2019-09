Tiro con l’arco, 5° record italiano per gli arcieri club lido

26 Settembre 2019 09:01

Record e successi per il Team Club Lido nel Tiro con l’arco in Calabria

Stagione spettacolare, record e successi per il Team Club Lido nel Tiro con l’arco in Calabria, infatti è di ieri 26 settembre 2019 l’ufficialità del 5° record italiano in una sola stagione sportiva per la compagine Catanzarese. Dopo i vari successi del settore giovanile stavolta le luci si accendono sui seniores che il 03.08.2019 a Polistena segnano il nuovo record italiano compound nella gara targa 36 frecce sulla distanza dei 50 mt. Poerio Piterà Edoardo, Caroleo Domenico e Messina Giuseppe in un inedito trio sportivo scrivono i loro nomi e quelli della società sportiva nell’annuario federale, segno che la società, l’organizzazione sportiva e la strategia societaria sono il fiore all’occhiello della specialità sportiva in regione. “Ultimamente si parla di primati regionali vari, di successi, ma si perde d’occhio quelli che sono i veri risultati che contano, cinque record italiani in un solo anno, quattro a squadre e uno individuale la dicono tutta sulla valenza sportiva della provincia di Catanzaro e della società del Presidente Messina nello scenario nazionale. I nostri risultati, – in una nota della società – sono palesi e continui, ma soprattutto costanti e di tutti i nostri arcieri, infatti come sempre detto noi lavoriamo in Team e non ci affidiamo alle qualità dell’unico arciere che potrebbe essere bravo da solo, ma lavoriamo in sinergia con tecnici, preparatori e con tutto lo staff societario”

La soddisfazione come sempre è tanta, infatti con tenacia e costanza otteniamo risultati di prestigio non solo in casa ma anche nella manifestazioni che contano, in questi due anni abbiamo portato a casa 14 medaglie ad eventi federali tra individuali e a squadre e quattro nei giochi della gioventù, circostanza che ci contraddistingue per impegno e serietà sportiva. I prossimi impegni saranno nell’Indoor che è alle porte, con la solita speranza che le istituzioni in brevi tempi possano consegnarci una location per poter effettuare i nostri allenamenti.

Soddisfazione per l’ottimo risultato viene anche dai singoli atleti protagonisti questo record, Caroleo Domenico si dice soddisfatto del suo risultato ma soprattutto per quello del Team, “per me è un onore far parte di questa grande famiglia sportiva che mi ha regalato a me e ai miei ragazzi minuti di podio indimenticabili che ci hanno segnato profondamente nella nostra vita sportiva, fatta di sacrifici, chilometri in giro per i campi Italiani ma che ci hanno restituito gioia e soprattutto ci hanno fatto sentire parte integrante della Grande Famiglia .Club Lido”. Nelle note del Mister Messina Giuseppe, il quale come sempre si complimenta con i suoi colleghi di avventura sportiva, “vedere il mio nome in un record Italiano mi riempie di felicità, infatti i miei compagni di squadra sono anche collaboratori e amici nella vita, segno che lo sport, quello vero, quello pulito è condivisione, aggregazione e soprattutto amicizia”. Conclude Edoardo Poerio Piterà, mister della società “ Per me l’inedita partecipazione come compound è stata una sfida con me stesso, nella vita sportiva tiro da arco nudo e non avrei mai potuto immaginare che un giorno un record italiano portasse scritto il mio nome. Ringrazio la società, i miei colleghi di team ma soprattutto chi un giorno nel lontano 2011 mi chiese di tirare le prime frecce.. Il Mister Messina Giuseppe” Ora lavoriamo con i ragazzi che sono il fiore all’occhiello della nostra società e su di loro riponiamo i nostri progetti per il futuro.

