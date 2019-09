Messina, tir in città: si riunisce il Comitato Portuale

25 Settembre 2019 15:00

Messina, attraversamento dello Stretto e passaggio dei tir in città: tavolo tecnico del Comitato Portuale

Nel corso della riunione del Comitato Portuale, tenutasi ieri, martedì 24, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e dell’assessore alla Polizia Municipale Dafne Musolino, si è discusso sulle problematiche legate all’attraversamento dello Stretto, con riferimento, nello specifico, al passaggio dei tir in città. L’incontro fa seguito agli impegni presi durante il tavolo tecnico convocato lo scorso giovedì 19 dal prefetto Maria Carmela Librizzi. Dal confronto è emersa la disponibilità, sia da parte delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, sia dagli altri soggetti coinvolti, a condividere un percorso atto a migliorare ed integrare quanto già messo in campo dalle precedenti Amministrazioni. E’ stata inoltre evidenziata l’esistenza di una corposa documentazione relativa ai dati riguardanti i flussi e le tipologie di mezzi presenti in città, che sarà utile per affrontare in maniera più complessiva l’annoso problema. È stato già programmato un successivo tavolo tecnico operativo ristretto oltre che agli esponenti della Giunta presenti, agli attori coinvolti a vario titolo che risultano centrali per la questione.

