9 Settembre 2019 08:55

Terremoto Calabria: ripreso alle 08:35 il traffico ferroviario sulla linea ferroviaria Lamezia-Paola-Sapri

È ripreso alle 08:35 il traffico ferroviario sulla linea ferroviaria Lamezia–Paola–Sapri, sospeso dalle ore 5, in via precauzionale e come da protocollo, per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi in seguito alla scossa di terremoto registrata al largo della costa. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 100 minuti, mentre due regionali sono stati limitati nel percorso.

Valuta questo articolo