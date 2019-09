Ternana-Reggina, Toscano: “verifica importante per la squadra”

24 Settembre 2019 12:34

Grande attesa per la sfida tra Ternana-Reggina, prima e seconda in classifica di Serie C. Toscano: “solo due giorni per preparare la partita ma i ragazzi sanno cosa fare”

Dopo la vittoria di domenica con la Vibonese, la Reggina è già impegnata, domani alle 15:00, per la partita con la Ternana. Scontro importante visto che si sfidano la prima e seconda del Girone C di Serie C. In conferenza stampa mister Toscano è stato chiaro: “è un turno infrasettimanale fondamentale, è vero abbiamo avuto solo due giorni per preparare la partita ma i ragazzi sanno cosa fare. Noi siamo consapevoli della nostra forza, ce la giocheremo”. Il mister amaranto è un ex allenatore della Ternana: “sono stati anni importantissimi per la mia carriera, un rapporto molto bello con la città ed i tifosi”.

