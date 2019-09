Serie C: Ternana-Reggina LIVE, gli amaranto puntano al primo posto

25 Settembre 2019 15:00

Ternana-Reggina LIVE: sfida al vertice tra gli umbri ed i calabresi, gli amaranto se vincono balzano al primo posto in classifica

Ternana-Reggina LIVE- La squadra di mister Gallo, prima in classifica del Girone C di Serie C, sfida la Reggina di mister Toscano, seconda in classifica, nella 6ª giornata infrasettimanale del campionato. Gli umbri hanno 12 punti, 11 invece i punti per gli amaranto, che sono al momento imbattuti con 3 vittorie e 2 pareggi. Tra le fila amaranto non giocherà German Denis, mentre torna Rolando.

TERNANA-REGGINA 0-0

Ternana-Reggina: gli amaranto si affacciano in avanti con Reginaldo

Dopo un avvio lento, la Reggina si porta in avanti con Reginaldo stoppato da Mammarella. La Ternana tenta però di ripartire veloce.

Ternana-Reggina: padroni di casa partono forte

Parte forte la Ternana che tenta sin da subito di mettere in difficoltà la Reggina, amaranto attenti.

Ternana-Reggina: fischio di inizio

L’arbitro dà il via alla partita. La Ternana giocherà con la tradizionale maglia rossoverde, pantaloncini neri. Reggina in completo bianco.

Ternana-Reggina: le formazioni ufficiali, in avanti Reginaldo e Carozza

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Bergamelli, Suagher, Mammarella; Salzano, Defendi, Palumbo; Furlan; Torromino, Vantaggiato. A disposizione: Marcone, Celli, Proietti, Ferrante, Russo, Marilungo, Paghera, Sini, Nesta, Niosi, Damian, Partipilo. Allenatore: Gallo.

Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Sounas, Bresciani; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Blondett, Gasparetto, Marchi, Rolando, Rubin, De Francesco, Paolucci, Rivas, Salandria, Bellomo. Allenatore: Toscano.

Valuta questo articolo