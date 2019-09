9 Settembre 2019 20:10

Le terme di Acireale erano chiuse dal 2015 per problemi economico-finanziari e, dopo due aste pubbliche andate deserte, saranno acquistate dalla Regione

Via libera dalla Giunta regionale all’acquisto del complesso termale di Acireale. La Regione ha approvato il ‘Programma di sviluppo del turismo termale’ in Sicilia, dunque l’impianto di Acireale, insieme al complesso di Sciacca, saranno gli elementi costitutivi del nuovo Programma. Le terme di Acireale erano chiuse dal 2015 per problemi economico-finanziari e dopo due aste pubbliche andate deserte, la Regione si occuperà del rilancio e della valorizzazione.

