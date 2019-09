In 4 tentano di violentare una giovane turista in vacanza in Sicilia

18 Settembre 2019 19:39

Sicilia, fortunatamente la giovane è riuscita a reagire e a scappare: la polizia indaga per risalire ai quattro

Terrore e angoscia domenica mattina per una giovane turista tedesca in vacanza in Sicilia. La 23enne attorno alle 7 è stata accerchiata da quattro ragazzi. Il malviventi hanno iniziato a palpeggiarla in piazza Caracciolo a Palermo e hanno cercato di violentarla. Fortunatamente la giovane è riuscita a reagire e a raggiunge la struttura alberghiera dove alloggiava. Grazie all’assistenza del personale della struttura ricettiva, ha allertato la polizia e gli agenti stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire ai quattro.

