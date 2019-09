Genova: 21enne tenta il suicidio e accoltella un poliziotto

28 Settembre 2019 20:40

21enne minaccia di buttarsi dalla finestra e accolta un agente di Polizia a Genova

Un 21 anni stanotte ha accoltellato un poliziotto che gli aveva salvato la vita.È accaduto a Genova. Il ragazzo armato di coltello si era barricato in una stanza del suo appartamento, aveva minacciato di uccidersi procurandosi delle ferite, tra cui una a forma di cuore sul petto. I genitori del giovane hanno chiesto aiuto agli agenti di Polizia, che giunti in casa hanno impedito che il giovane si gettasse dalla finestra. Erano in tre agenti a tenerlo. Il giovane in evidente stato di alterazione ha colpito a coltellate un poliziotto che lo teneva per la gamba. Un poliziotto di 45 anni è stato colpito al braccio e alla mano e ha riportato 15 giorni di prognosi. Il ragazzo è stato arrestato e condotto in ospedale.

