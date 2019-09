SuperEnalotto: centrato un 6 da 66 milioni, ecco dove

17 Settembre 2019 21:20

SuperEnalotto: centrato un 6 nell’estrazione di questa sera ed al vincitore andranno 66.369.584,83

Centrato un 6 al SuperEnalotto nell’estrazione di questa sera ed al vincitore andranno 66.369.584,83. La vincita è stata realizzata a Montechiarugolo, in provincia di Parma, grazie ad una schedina 5 pannelli. Il jackpot per il prossimo concorso è di 5.700.000.

SuperEnalotto: centrato il 6, ecco i numeri vincenti

Estratta la combinazione vincente al concorso di oggi del SuperEnalotto: 9, 18, 26, 43, 60, 79. Numero jolly: 57. Numero superstar 35.

SuperEnalotto: centrato il 6. Il sindaco di Montechiarugolo: “è veramente incredibile, bellissima notizia”

Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo, dice la sua sulla vincita al SuperEnalotto: “è veramente incredibile, una bellissima notizia – dice all’Adnkronos – Purtroppo non li ho vinti io, no, ma spero sia uno del nostro territorio, che questi soldi finiscano a uno che ne ha bisogno, che ne faccia buon uso”. “Una piccola percentuale – prosegue il sindaco – la potrebbe devolvere al Comune per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del nostro centro culturale che fa aggregazione. Sarebbe un’ottima iniziativa. Avremmo bisogno di risorse per metterlo a posto perché è davvero cruciale per i cittadini e se volesse contribuire gliene saremmo davvero grati”.

Valuta questo articolo