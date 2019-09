26 Settembre 2019 18:44

L’insegnante di Taranto ha eseguito per 9 minuti il massaggio cardiaco in attesa dei medici del 118 che poi ha defibrillato e stabilizzato il ragazzo. Per lui nessuna conseguenza neurologica

Un giovane studente di 17 anni in arresto cardiaco è stato salvato questa mattina eroicamente grazie all’intervento dell’insegnante di educazione fisica a Taranto nell’Istituto Iiss Pacinotti. Vedendolo a terra il professore ha capito che era in corso un arresto cardiocircolatorio ed ha eseguito per 9 minuti il massaggio cardiaco in attesa dei medici del 118 che poi hanno defibrillato e stabilizzato il ragazzo. Per lui nessuna conseguenza neurologica

Valuta questo articolo