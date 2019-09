Stromboli: il Governo stanzia oltre 1 milione per gli interventi sull’isola

21 Settembre 2019 17:10

Il Governo stanzia oltre un milione per Stromboli. Villarosa: ” in prima fila per garantire la celerità degli interventi e l’uso efficiente delle risorse che abbiamo stanziato”

La delibera dello stato di emergenza per l’Isola di Stromboli rappresenta la vicinanza del Governo alla comunità isolana consentendo di poter intervenire sull’Isola in emergenza e di effettuare interventi rapidi e concreti. Per fare fronte agli interventi documentati verranno destinati oltre 1 milione di euro di fondi per le emergenze nazionali. I cittadini dell’Isola di Stromboli non saranno lasciati soli e sono impegnato in prima fila per garantire la celerità degli interventi e l’uso efficiente delle risorse che abbiamo stanziato. Attenderemo adesso l’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile che definirà le modalità d’intervento. Lo annuncia in una nota il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Villarosa.

