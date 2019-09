Stop ai collegamenti veloci sullo Stretto di Messina: scioperano i dipendenti Blu Jet

20 Settembre 2019 14:17

Stop dalle 9 alle 17 ai collegamenti veloci sullo Stretto di Messina

Il personale marittimo di Blu Jet incrocia le braccia. Stop dalle 9 alle 17 di oggi ai collegamenti veloci sullo Stretto di Messina. Lo sciopero del personale aderente a Uil e Cgil è stato indetto perché ai dipendenti di Blujet non viene applicato il contratto nazionale del comparto ferroviario, al pari dei lavoratori di Rfi, sebbene i dipendenti svolgono un servizio pubblico di continuità territoriale ferroviaria. Il contratto dei marittimi di Blujet, sia sotto l’aspetto economico che delle tutele normative, presenta carenze rispetto al contratto delle attività ferroviarie. Durante lo sciopero non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni. Informazioni nelle stazioni e sui canali web del Gruppo FS Italiane.

