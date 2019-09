Reggina, il saluto commosso di Strambelli e Zibert: “Reggio resterà sempre nel mio cuore”

3 Settembre 2019 12:33

Strambelli e Zibert hanno lasciato la Reggina nell’ultimo giorno di calciomercato, i due ex calciatori amaranto hanno voluto salutare i tifosi

Nicola Strambelli ha salutato la Reggina, rescindendo il proprio contratto dopo mesi nei quali è stato di fatto messo fuori rosa perchè non rientrava nei piani di mister Toscano. Il calciatore, così come Zibert, ha voluto salutare in modo affettuoso la città, dimostrando attaccamento e poca voglia di lasciare lo Stretto: “Arrivederci Reggio…. si non è un addio perché sicuramente avremo modo di rincontrarci… vorrei ringraziarvi di tutto l’affetto che mi avete dato sin dal primo giorno, ma l’affetto che ho ricevuto nell’ultimo mese è un qualcosa che mi rimarrà x sempre nel mio ❤️… ho provato tante emozioni in questi 6 mesi, tutto grazie a voi, grazie alla vostra passione… mi avete fatto sentire a casa sin dal primo giorno e non smetterò mai di portarvi nel mio ❤️… spero di avervi lasciato un buon ricordo… ARRIVEDERCI REGGIO“.

Anche Zibert ha voluto salutare la città, facendo notare chiaramente come sarebbe voluto restare a Reggio Calabria proprio come Strambelli. ”È arrivato il momento di saluto…grazie di tutto..chi mi conosce sa quanto sono legato a questi colori e la cita…per me è stato sempre un onore giocare per la maglia amaranto..grazie di nuovo Reggio Calabria mi mancherai❤️a presto❤️”.

Valuta questo articolo