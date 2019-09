1 Settembre 2019 15:42

Morti e feriti in una sparatoria in Texas. Il killer, che è stato successivamente ucciso, ha iniziato a sparare una volta fermato ad un controllo stradale da cui ha cercato di fuggire

Bilancio tremendo per una sparatoria avvenuta in Texas: 5 morti e 21 feriti. L’attacco è iniziato a una fermata del traffico, spiega la polizia di Odessa, citata dal The Washington Post. Il killer, che è stato successivamente ucciso, ha iniziato a sparare una volta fermato ad un controllo stradale da cui ha cercato di fuggire.

