Ecco chi sono i viceministri e sottosegretari siciliani nel Governo Conte bis [NOMI]

13 Settembre 2019 13:32

Sottosegretari, chiusa la lista: sono 42 più 10 viceministri. Ecco chi sono i siciliani

Ci sono due viceministro siciliani nella nuova squadra del Conte bis: si tratta di Giancarlo Cancelleri, deputato all’Assemblea regionale siciliana e di Vito Crimi, palermitano e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’editoria nel precedente Governo Lega-M5S. Sono, invece, quattro i sottosegretari nel Conte bis della Sicilia e tutti del M5S: si tratta di Manlio Di Stefano (Esteri), Alessio Villarosa all’Economia, Stanislao di Piazza al Lavoro e Lucia Azzolina all’Istruzione.

Cancelleri: “orgoglioso, ma conscio delle responsabilità che mi attendono. Nelle infrastrutture e trasporti c’è da recuperare parecchio terreno, soprattutto in Sicilia”

“L’incarico che mi è stato conferito mi riempie di orgoglio e soddisfazione, ma mi attribuisce anche un’ enorme responsabilità che cercherò di onorare col massimo impegno, come del resto, ho sempre fatto finora all’interno del Movimento e come portavoce del gruppo regionale all’Ars”. Lo afferma Giancarlo Cancelleri, a commento della nomina a viceministro delle Infrastrutture e Trasporti appena arrivata da Roma. “Ci sarà – dice Cancelleri – moltissimo da lavorare e non vedo l’ora di cominciare a farlo per cercare di dare quelle risposte che in questi nevralgici settori si aspetta I’Italia e, soprattutto, la Sicilia, dove la rete viaria e le infrastrutture in genere sono messe malissimo e per i trasporti c’è tantissimo da fare. Un ringraziamento particolare va a tutti gli attivisti siciliani che col loro sostegno hanno contribuito in maniera determinante a portare il Movimento al governo nazionale, a tutti i portavoce siciliani e ai colleghi del gruppo parlamentare all’Ars, compagni di tante battaglie”.

Cancelleri viceministro ai Trasporti e infrastrutture. Plauso gruppo M5S Ars

“Siamo estremamente felici per il nostro Giancarlo Cancelleri, indicato quale vice ministro di uno dei dicasteri più importanti per il nostro Paese, quello dei Trasporti e delle Infrastrutture che vedrà pertanto la Sicilia e le sue esigenze in enorme considerazione. Giancarlo rappresenta l’anima del Movimento in Sicilia e uno dei fondatori a livello nazionale”. A dichiararlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Francesco Cappello, che insieme al gruppo parlamentare esprime felicitazioni al collega Cancelleri per la nomina a vice ministro ai trasporti e infrastrutture. “Giancarlo – spiega Cappello – c’era quando era praticamente un’utopia far eleggere un solo consigliere comunale in una piccola città e c’è ancora oggi che siamo forza di Governo. Il ruolo di componente dell’esecutivo Conte è una medaglia per la Sicilia, per l’impegno personale e per il Movimento 5 Stelle che, in Sicilia è e continua ad essere il primo soggetto politico in termini di percentuali e gradimento degli elettori. Sappiamo bene che quello dei trasporti e delle infrastrutture è uno dei nodi cruciali per la nostra terra. Non c’è sviluppo, non c’è assistenza sanitaria, non c’è impresa e turismo se non ci sono strade, ponti e infrastrutture. Ecco perché è assolutamente strategico che il nostro Cancelleri possa portare le esigenze della Sicilia nell’agenda del governo nazionale. Il nostro augurio va anche agli altri siciliani che completano la squadra di governo” – conclude il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars”

