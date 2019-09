Sottosegretari, chiusa la lista: sono 42 più 10 viceministri [ELENCO COMPLETO]

13 Settembre 2019 11:23

Sottosegretari, chiusa la lista: sono 42 più 10 viceministri. Questa la divisione: 21 del M5s, 18 i Dem, 2 i rappresentanti di Leu, 1 del Maie

Sui posti di sottogoverno il Pd ed il M5S hanno raggiunto, dopo giornate di trattative intense, una quadra nel vertice a Palazzo Chigi: 52 le poltrone in tutto, di cui 42 sottosegretari e 10 viceministri. Questa la divisione: 21 per i grillini, 18 per i dem, due per Leu, uno al Maie. I viceministri sono 6 in quota M5S, 4 per il Partito democratico.

Sottosegretari, chiusa la lista: sono 42 più 10 viceministri, ecco i nomi

Presidenza consiglio dei ministri:

Mario Turco (programmazione economica e investimenti), Andrea Martella (editoria)

Rapporti con il parlamento: Gianluca Castaldi

Simona MalpezziAffari Ue: Laura Agea Esteri: Emanuela Del Re (viceministro)

Manlio Di Stefano

Marina Sereni (viceministro)

Ivan Scalfarotto

Ricardo MerloInterni: Vito Crimi (viceministro)

Carlo Sibilia

Matteo Mauri (viceministro)

Achille VariatiGiustizia: Vittorio Ferraresi

Andrea GiorgisDifesa: Angelo Tofalo

Giulio CalvisiEconomia: Laura Castelli (viceministro)

Alessio Villarosa

Antonio Misiani (viceministro)

Pierpaolo Baretta

Cecilia GuerraMise:

Alessandra Todde

Mirella Liuzzi

Gianpaolo Manzella

Alessia MoraniPolitiche agricole:

Ambiente:

Roberto Morassut Mit:

Giancarlo Cancelleri (viceministro)

Roberto Traversi

Salvatore Margiotta Lavoro:

Stanislao Di Piazza

Francesca Puglisi Istruzione:

Lucia Azzolina

Anna Ascani (viceministro)

Giuseppe De Cristofaro Cultura:

Anna Laura Orrico

Lorenza Bonaccorsi Salute:

Pierpaolo Sileri (viceministro)

Sandra Zampa

