Sondaggi politici, gli ultimi dati: il nuovo partito di Renzi al 3,4%, crollano Pd e M5S [DATI]

19 Settembre 2019 18:14

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agora’, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,1% degli intervistati ha infatti risposto che se si votasse oggi voterebbe per il partito guidato da Salvini, il 20,2% ha risposto che voterebbe per il Pd. Il M5S otterrebbe il 18,5% delle preferenze, Fratelli d’Italia il 7,3%, Forza Italia il 7,0%. Seguono Italia Viva col 3,4%, Piu’ Europa col 2,7%, La Sinistra 2%. Autore: EMG Acqua Committente/Acquirente: RAI PER AGORA’ Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, eta’, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario: Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.805 casi; intervallo fiduciario delle stime: 2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 90%); rifiuti/sostituzioni: 195 (tasso di rifiuti: 10%). Periodo in cui e’ stato realizzato il sondaggio: 17 SETTEMBRE 2019.

