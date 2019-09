Siracusa-Gela: procede la demolizione del casello di Cassibile, entro due mesi non esisterà più

12 Settembre 2019 18:55

Domani sopralluogo dell’assessore Falcone al cantiere di demolizione del casello di Cassibile

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, venerdì 13 settembre, alle ore 12 sarà in sopralluogo al cantiere di demolizione del casello di Cassibile, sull’autostrada Siracusa-Gela. “Saremo sul posto – dichiara l’esponente del Governo Musumeci – per fare il punto sui lavori in corso, avviati rispettando la tabella di marcia che ci eravamo prefissati. Avevamo promesso che l’inutile casello sarebbe diventato solo un ricordo e così sarà”.

Come da programma stabilito dal Governo Musumeci, lunedì scorso è iniziato lo smontaggio della struttura. In meno di due mesi, secondo le tempistiche concordate dalla Regione con il Consorzio per le autostrade siciliane il casello non esisterà più. Previsti anche i connessi lavori di ricucitura della pavimentazione del casello, di riqualificazione dell’asfalto antistante e retrostante la barriera, di ricollocazione dei guard rail.

