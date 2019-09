Gli auguri del sindaco di Cosenza a Monsignor Morosini per i 50 anni di sacerdozio

18 Settembre 2019 14:03

Gli auguri del sindaco di Cosenza Occhiuto a Monsignor Morosini per i 50 anni di sacerdozio: “sa parlare ai cuori, un riferimento per i più giovani”

“È con coinvolgimento emotivo che esprimo i miei auguri all’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, in occasione dei suoi 50 anni di sacerdozio”. Il sindaco Mario Occhiuto tiene a manifestare la sua gioia nei confronti di una figura che per lui rappresenta il padre spirituale che lo onora di una cara amicizia. “Monsignor Morosini sa parlare ai cuori – aggiunge Occhiuto – Tra le sue tante doti se ne apprezza lo sguardo sempre aperto all’orizzonte dei più giovani, a cui monsignor Morosini sa indirizzare uno speciale ascolto. Gli giungano gli auguri per questo traguardo e per il prosieguo della sua preziosa attività”.

