4 Settembre 2019 09:05

Silvestri (M5S): “Salvini come il Mago do Noscimiento, che faceva mille promesse e poi è scappato. Ora si sta collocando in una parte da rivoluzionario in mimetica. Abbiamo bisogno di un PD compatto per fare le cose”

Francesco Silvestri, vice capogruppo del M5S alla Camera, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’attacco di Salvini (‘grillini senza dignità, attaccati alle poltrone). “Farsi dare del poltronaro da uno che ha fatto cadere un governo perché aveva visto i sondaggi è contraddittorio. Lui ha staccato la spina solo per fame di poltrone nell’eventualità di un nuovo governo. Salvini si sta collocando in una parte da rivoluzionario in mimetica, questa è la sua strada e buona fortuna. Noi avevamo impegnato lo Stato per 24 miliardi di clausole di Iva e ritengo che quando impegni lo Stato a questi livello non si scappa. Mi ricorda molto il Mago Do Nascimiento che faceva mille promesse, poi è scappato in Brasile. Visto che non poteva realizzare tutto quello che aveva promesso, come la flat tax, alla fine è scappato. Loro hanno visto i sondaggi, volevano tornare al voto perché non ce la facevano più a dire sì alle nostre proposte, perché a settembre ci sarebbero state riforma della giustizia, dell’acqua pubblica, il taglio dei parlamentari, tutti provvedimenti che loro mal sopportavano. Sapevo che da lì a breve sarebbe successo qualcosa, ma non mi sarei mai aspettato che avrebbe fatto cadere il governo ad agosto. Se non era mai successo nella storia un motivo ci sarà”.

Sul voto su Rousseau. “Le persone hanno capito che in un sistema proporzionale devi capire cosa fare. Se tu vuoi non allearti con nessuno, ti metti in un angolo, gridi ‘onestà’, fai opposizione, che comunque è una cosa nobilissima. Se invece vuoi che il M5S sia motore di qualcosa e abbia la sua identità in un contesto di governo con un’altra forza politica, allora voti favorevolmente a questo”.

Sulla legge elettorale. “Non abbiamo messo la riforma elettorale nei punti del programma, perché abbiamo deciso di partire dalle principali necessità del Paese. La legge elettorale interessa molto alla stampa, quindi se l’avessimo messa nei 20 punti si sarebbe parlato solo di questo. Ovviamente si è fatto un ragionamento anche sulla legge elettorale e probabilmente si potrebbe intervenire su questo, anche se non è scritto nei punti”.

Sulle due anime del PD. “Quando si va in Parlamento e bisogna dare semaforo rosso o verde bisogna essere compatti. Il M5S non può crearsi il problema di quale corrente del PD sia d’accordo o no coi provvedimenti, quindi abbiamo bisogno di un PD compatto per fare le cose. Siamo coscienti che c’è un segretario come Zingaretti che voleva andare al voto per aumentare il suo potere a livello parlamentare mentre Renzi, che non voleva perdere il potere parlamentare, voleva che la legislatura continuasse. Ovviamente noi ci rivolgiamo al PD nella figura del suo segretario, mi auguro che il segretario al suo interno riesca ad avere un seguito. Se sono preoccupato da Renzi? Il temperamento di Renzi adesso secondo me è un po’ fuori moda. Se si parla di atteggiamenti alla Salvini, adesso Salvini sta avendo un calo. I voltagabbana non piacciono. Dal punto di vista dell’atteggiamento secondo me gli italiani si aspettano una politica di spessore e non di slogan. Per questo secondo me Conte piace molto”.

Su Roma. “La Lega ha cambiato nome però fatica a fare un cambiamento vero. Io l’ho notato con le Autonomie. Abbiamo sempre detto che le autonomie non dovevano pagarle il sud e il centro. Invece loro da questo punto di vista erano molto secchi, avevano sempre un approccio da Lega Nord. Per quanto riguarda la parentesi che si apre adesso, bisogna capire che al netto del pilota c’è qualcosa che non va nella macchina. Roma per molti aspetti è in concorrenza con la Regione e questo molto spesso crea dei problemi. Se uno dei due lavora male la macchina non funziona. Governo giallorosso o rossogiallo? Preferisco giallorosso”.

