3 Settembre 2019 08:38

Sicilia: una donna di 40 anni percepiva il reddito di cittadinanza ma nel contempo lavorava in nero in una struttura per anziani

Una donna di 40 anni percepiva il reddito di cittadinanza ma nel contempo lavorava in nero in una struttura per anziani. I carabinieri di Realmonte hanno scoperto il raggiro e denunciato la donna per truffa ai danni dello Stato, sequestrandole la tessera che consente di incassare il sussidio.

Valuta questo articolo