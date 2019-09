13 Settembre 2019 20:58

Sicilia, il governatore Musumeci incontra il neo ministro Provenzano: “Nei prossimi giorni fisseremo un calendario di incontri e lavori”

“Confidiamo in un rapporto di leale, serena, proficua collaborazione con governo Conte bis e in particolare con il ministro Provenzano, anche in relazione alla sua importante delega. Avremo modo già nei prossimi giorni di fissare un calendario di incontri e lavori“. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che oggi ha incontrato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, nella sua ultima tappa di un’intensa giornata palermitana.

