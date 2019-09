28 Settembre 2019 17:43

Sicilia, un marittimo della Capitaneria di Porto porta in salvo un gattino intrappolato

Se non fossero intervenuti a salvarlo sarebbe morto entro qualche ora, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Al Foro Italico a Siracusa un soccorritore marittimo in servizio presso la Capitaneria di Porto ha portato in salvo un gattino intrappolato nella cavità sottostante di una banchina. Il militare si è immerso in acqua riuscendo a recuperare il piccolo felino. Il cucciolo, stremato ma comunque in salute, è stato portato sul pontile e rifoccillato.

