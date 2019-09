Sicilia: domani l’assessore Falcone in sopralluogo sulla SS117

1 Settembre 2019 20:40

Sicilia: Marco Falcone domani, lunedì 2 settembre a partire dalle 11, si recherà in sopralluogo nei cantieri Anas della Strada statale 117 “Nord Sud”

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone domani, lunedì 2 settembre a partire dalle 11, si recherà in sopralluogo nei cantieri Anas della Strada statale 117 “Nord Sud”, nell’area fra i Comuni di Nicosia (En) e Mistretta (Me). L’esponente del Governo Musumeci sarà sul posto per fare il punto sui progressi compiuti dallo scorso giugno, data dell’ultimo sopralluogo di Falcone, a oggi. I lavori di costruzione dell’arteria, dopo diversi anni di stasi, sono ripartiti da alcuni mesi sotto il monitoraggio costante della Regione.

