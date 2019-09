Sicilia, Enti locali in difficoltà: si insiedia il tavolo tecnico permanente alla Regione

18 Settembre 2019 18:34

Tavolo tecnico alla Regione per gli Enti Locali siciliani in difficoltà finanziaria

Questa mattina, presso l’Assessorato alle Autonomie locali, si è insediato il Tavolo tecnico permanente a supporto degli enti locali siciliani in difficoltà finanziaria, presieduto dall’assessore Bernardette Grasso.

Durante la riunione, alla quale hanno preso parte professionisti e tecnici esperti in materia di bilancio e di gestione, è stato delineato il programma di lavoro dei prossimi mesi. Basandosi sui dati relativi alla situazione finanziaria degli enti e a quelli relativi alle stabilizzazioni del personale precario, si è ritenuto utile avviare specifici approfondimenti, anche attraverso una interlocuzione con esperti di livello nazionale.

“Già da questa prima riunione – ha commentato l’assessore Grasso – con un approccio operativo condiviso, abbiamo posto le basi per identificare i migliori e più efficaci strumenti che possano aiutare gli enti locali a superare le difficoltà finanziarie in cui versano ormai da anni, per giungere all’effettivo risanamento dei conti pubblici. Un supporto attivo e pratico, che il governo Musumeci ha predisposto in funzione delle esigenze degli amministratori locali in questa complessa fase.”

