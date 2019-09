Sicilia, Cancelleri è il nuovo viceministro alle Infrastrutture: presentate le dimissioni all’Ars

13 Settembre 2019 18:45

Giancarlo Cancelleri si è dimesso dall’Ars: l’ex deputato pentastellato e vicepresidente dell’Assemblea parlamentare siciliana è il nuovo viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti

Il neo vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri, ha presentato nel tardo pomeriggio di oggi le dimissioni dalla carica di deputato all’Ars, cosa che comporterà, di conseguenza, le dimissioni dalla carica di vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il deputato Ars Calderone (FI): “Complimenti a Cancelleri, dopo anni di denunce di inefficienza adesso da lui attendo i risultati”

“Auguro a Giancarlo Cancelleri un proficuo lavoro. Quando un siciliano raggiunge obiettivi importanti é sempre un vanto per la Sicilia. Dopo anni di sue contestazione e denunce di inefficienza ci attendiamo da lui i risultati che contestava ai predecessori di non avere raggiunto. Saremo i primi a complimentarci”. Così afferma il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, on. Tommaso Calderone, a seguito della nomina a Viceministro alle Infrastrutture di Giancarlo Cancelleri del M5S.

Valuta questo articolo