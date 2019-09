Sicilia: avviato l’iter del Bilancio e della Legge di Stabilità regionale

6 Settembre 2019 19:10

Sicilia, entro l’8 ottobre i Dipartimenti dovranno inviare le proposte di spesa alla Ragioneria Generale della Regione

La Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha varato oggi e pubblicherà nei prossimi giorni la circolare che stabilisce il calendario in base al quale i dipartimenti regionali devono inviare, alla Ragioneria Generale, le proposte di spesa da inserire nel cosiddetto bozzone necessario alla predisposizione dei disegni di legge di Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e della legge di Stabilità.

La circolare, sarà illustrata alla prossima Giunta, prevede che entro l’8 ottobre i dipartimenti regionali spediscano alla Ragioneria le loro proposte di spesa, affinché la Giunta regionale possa procedere all’approvazione dei Disegni di Legge, per poi trasmetterli all’Assemblea regionale entro il 30 ottobre.

L’elaborazione del documento contabile dovrà continuare a tenere conto del recepimento delle disposizioni previste dal decreto legislativo 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

