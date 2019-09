26 Settembre 2019 12:29

Servizio assistenza educativa a Reggio Calabria: “il servizio non potrà riprendere il 15 ottobre, nonostante quanto in precedenza annunciato dall’amministrazione e nonostante gli sforzi profusi”

Ancadic, Anffas Onlus Reggio Calabria ed il Comitato degli Assistenti educativi “ringraziano il Garante dell’Infanzia dott. Antonio Marziale per l’incontro propiziato nella giornata di ieri presso la sede della città metropolitana con il sig. Sindaco di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, sull’importante tema del servizio di assistenza educativa . Ringraziano il Sindaco per la capacità di ascolto manifestata. Tuttavia nell’ occasione si è appreso – come le associazioni scriventi temevano – che il servizio non potrà riprendere il 15 ottobre, (nonostante quanto in precedenza annunciato dall’amministrazione e nonostante gli sforzi profusi).A questo punto non rimane che riattivare le short list con provvedimento contingibile ed urgente affinché i Dirigenti scolastici possano attingere immediatamente ad esse per la nomina degli assistenti (in attesa che il bando vada a regime).Sulla questione si coglie con piacere l’apertura espressa dal Sindaco e si attende in tempi brevissimi l’adozione dell’opportuna misura . Si deve purtroppo tornare ad evidenziare che oggi è un altro giorno senza scuola per molti allievi con disabilità”.

