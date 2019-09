Al via i nuovi servizi di Trasporto Pubblico Locale da Corigliano Rossano a Sibari

11 Settembre 2019 14:55

Al via nuovi servizi TPL da Corigliano Rossano a Sibari di supporto al Frecciargento Sibari-Bolzano

La Calabria ha messo la freccia: Al via nuovi servizi TPL da Corigliano Rossano a Sibari di supporto al Frecciargento Sibari-Bolzano. Come annunciato pubblicamente nel corso della presentazione del Frecciargento Sibari-Bolzano, sin da lunedì 16 settembre prossimo, data del primo viaggio del Frecciargento da Sibari a Bolzano, saranno disponibili tra la stazione di Sibari e il territorio di Corigliano-Rossano nuovi servizi bus in coincidenza con gli orari di partenza e arrivo del “Freccia”. Il servizio, realizzato dall’Impresa Autolinee Scura, consentirà un collegamento diretto al treno per i cittadini del comune di Corigliano Rossano, il comune più vasto dell’intera regione Calabria, terzo per abitanti dopo Reggio Calabria e Catanzaro.

Gli orari dei servizi, attivi per 365 giorni all’anno, comunicati dall’azienda sono i seguenti:

Direzione da Corigliano-Rossano a Sibari

5,20 ROSSANO SCALO FS

5,22 CTR. FRASSO

5,25 CTR. TOSCANO JOELE

5,27 CTR. FABRIZIO PICCOLO

5,30 BIVIO SCHIAVONEA

5,35 CORIGLIANO AGIP

5,37 CORIGLIANO ESSO

5,45 BIVIO – CANTINELLA

5,50 SIBARI

Direzione da Sibari a Corigliano-Rossano

ROSSANO SCALO FS 23:15

CTR. FRASSO 23:13

CTR. TOSCANO JOELE 23:10

CTR. FABRIZIO PICCOLO 23:08

BIVIO SCHIAVONEA 23:05

CORIGLIANO AGIP 23:00

CORIGLIANO ESSO 22:58

BIVIO – CANTINELLA 22:50

SIBARI 22:45

“Devo ringraziare l’Impresa Autolinee Scura – afferma l’assessore alle infrastrutture Roberto Musmanno – che ha immediatamente accolto la nostra proposta di organizzare i propri servizi TPL per garantire il collegamento su Sibari da Corigliano-Rossano. E’ questo solo il primo tassello per la istituzione di un combinato modale vero e proprio, che permetterà agli utenti del treno Sibari-Bolzano, che partono da Corigliano-Rossano o sono diretti a tale comune, di accedere al servizio prenotando e acquistando un unico ticket direttamente sui canali di vendita Trenitalia. L’iter per la realizzazione di questa iniziativa è in fase di completamento (necessaria la sottoscrizione di un accordo commerciale tra Trenitalia e la IAS Scura). Altre iniziative di combinato modale – annuncia infine Musmanno – sono attualmente allo studio per la fattibilità amministrativa e commerciale, in particolare il collegamento tra Castrovillari e Sibari. Tali interventi, unitamente alla realizzazione della fermata di Settimo di Montalto, sono tutte tese a supportare al massimo il progetto “Frecciargento” Sibari-Bolzano per dimostrare pienamente la sostenibilità del servizio, per come gli studi sulla domanda potenziale hanno dimostrato”.

