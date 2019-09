Serie D: concluse le partite. Parte male l’Acr, pari per l’FC Messina, sconfitta in casa per la Cittanovese [CLASSIFICA]

1 Settembre 2019 17:10

Serie D: vittoria del Palermo in trasferta, sconfitta per l’Acr, pari per l’FC Messina. In corso due partite

E’ partita con la prima giornata di campionato la Serie D ed in particolare il girone meridionale. Il Palermo vince a fatica a Marsala, l’Acr di Sciotto ha perso 2-0 a Troina, l’FC di Arena ha pareggiato contro Licata, il Palermo conquista i primi tre punti contro il Marsala. La Cittanovese perde in casa contro il Biancavilla, la Palmese esce sconfitta con l’Acireale, il Roccella perde in casa contro il Corigliano. Clicca qui per tutti i risultati.

CLASSIFICA:

Acireale 3

Biancavilla 3

Marina di Ragusa 3

Troina 3

San Tommaso 1

Savoia 1

Fc Messina 1

Licata 1

Cittanovese 0

Castrovillari 0

Giugliano 0

Palmese 0

Nola 0

Roccella 0

Corigliano 0

Acr Messina 0

